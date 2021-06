Aandacht voor techbedrijven op Damrak na slotrecord Nasdaq

Op de Amsterdamse beurs staan de technologiebedrijven dinsdag in de belangstelling door de stevige opmars van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq, die een nieuw slotrecord bereikte. De stemming op de Europese markten blijft echter terughoudend in navolging van de koersverliezen op de Aziatische beurzen. De opmars van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus wakkert daarbij de zorgen aan over een vertraging van het economische herstel van de coronacrisis.