Chipbedrijven zetten Nikkei op klein verlies

De aandelenbeurs in Tokio is maandag licht lager gesloten. Vooral de chipbedrijven werden van de hand gedaan door de weinig inspirerende handelssessie van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq op vrijdag. De andere belangrijke aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten ook overwegend kleine minnen zien. In Hongkong werd de opening van de beurshandel vertraagd door een weeralarm, met waarschuwingen voor zware regenval die kan leiden tot overstromingen en verkeersopstoppingen in de stad.