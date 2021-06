LSVb: geef studenten in september volledig fysiek onderwijs

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil dat hogescholen en universiteiten in september weer helemaal heropenen en dat studenten volledig fysiek onderwijs krijgen. „Studenten hebben door de coronacrisis te veel tijd alleen in hun kamer doorgebracht. Je ziet dat het daardoor steeds slechter gaat met hun mentale gezondheid. Het is essentieel dat het onderwijs in september weer volledig op locatie plaatsvindt”, zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene.