Tesla past software van bijna 300.000 auto’s in China aan

Autofabrikant Tesla roept in China bijna 300.000 auto’s virtueel terug naar de garage. Auto’s van het type Model 3 en Model Y hebben volgens Chinese toezichthouders een online software-update nodig in verband met problemen met het rijhulpsysteem. De zogeheten assisted driving-functie in de elektrische auto’s kan momenteel worden geactiveerd zonder dat daar opdracht voor is gegeven. Daardoor zou de auto bijvoorbeeld ineens sneller kunnen gaan rijden.