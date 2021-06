In een weiland naast de A50 ter hoogte van het Gelderse gehucht Beemte-Broekland is een parachutistenvliegtuig neergekomen, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Alle achttien inzittenden zijn ongedeerd uitgestapt, zegt manager Simon Woerlee van Skydive Teuge, waarvan het vliegtuig is.