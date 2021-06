Bouwmarktketen Hornbach heeft in het eerste kwartaal van haar gebroken boekjaar opnieuw de omzet opgevoerd. Vooral buiten thuisland Duitsland steeg de omzet in de periode maart, april en mei snel, al kon de Nederlandse tak daar relatief weinig aan bijdragen. Hier golden relatief strenge lockdownregels die pas gedurende het kwartaal werden versoepeld. Bovendien was het weer nat en koud, waardoor er ook minder in de tuin werd gewerkt.