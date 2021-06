De Amerikaanse president Joe Biden heeft een akkoord bereikt over een enorm pakket van 559 miljard dollar (bijna 470 miljard euro) aan investeringen in de veelal verouderde infrastructuur. Hij sloot de deal met een afvaardiging van de senaat tijdens een onderhandelingsronde in het Witte Huis. De investeringen zijn goed voor miljoenen Amerikaanse banen, twitterde Biden.