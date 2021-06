Cameratoezicht bij bedreigde Poolse supermarkt in Panningen

De Limburgse gemeente Peel en Maas plaatst camera’s op het plein bij de Poolse supermarkt waar de afgelopen weken tot twee maal toe werd geprobeerd brand te stichten. Het cameratoezicht op het Pastoor Huijbenplein in Panningen gaat per direct in en duurt voorlopig vier weken. Daarna bekijken gemeente, politie en justitie of langer cameratoezicht nodig is. Dat heeft de gemeente donderdag laten weten. Ook zal de politie de situatie bij de Poolse super extra in de gaten houden.