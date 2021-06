Van de Nederlandse bloeddonors heeft nu 69,5 procent antistoffen tegen het coronavirus in het bloed, meldt bloedbank Sanquin. De onderzoeksafdeling van de bloedbank peilt iedere maand bij ongeveer 2000 bloedmonsters of daar antistoffen tegen het virus in zitten. Een maand geleden lag dit percentage nog op 54 procent. „Vaccinatie is de grote drijfveer achter deze stijging”, verklaart Sanquin.