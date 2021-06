Maaltijdbezorgers die in het Verenigd Koninkrijk voor Deliveroo werken, zijn zelfstandige ondernemers. Dat heeft het Britse hof van beroep bepaald in een zaak die was aangespannen door vakbond IWGB. De uitspraak komt goed uit voor Deliveroo omdat de zzp-bezorgers een belangrijke pilaar zijn in het verdienmodel van de onderneming.