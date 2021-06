Met een steunregeling van de overheid worden oude fabrieken en leegstaande winkelpanden getransformeerd tot zo’n 6000 woningen. Hiervoor is in totaal 58 miljoen euro aan steun voor projectontwikkelaars uitgetrokken. De ontwikkelaars betalen het geld als het goed is terug, waardoor dit bedrag later kan bijdragen aan nog meer projecten.