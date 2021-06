Rijksmuseum Boerhaave in Leiden krijgt eind volgende week een kunstmatige alvleesklier in de collectie, een draagbaar doosje dat de hele glucoseregulering van de diabetespatiënt automatisch overneemt. Het kabinet riep het apparaat uit tot ‘nationaal icoon’ omdat het behoort tot de beste innovatieve ideeën in Nederland, aldus het museum.