Hamer: Kamer kan zelf nu al aan de slag met urgente zaken

De Kamer hoeft niet op haar handen te zitten en te wachten tot er in het najaar een nieuw kabinet op het bordes staat. Dat zegt informateur Mariëtte Hamer in het formatiedebat. Met een aantal urgente zaken, waaronder ‘nazorg’ voor groepen in de samenleving die extra hard zijn geraakt door de crisis, kan de Kamer „eigenlijk morgen” al aan de slag. „Mij is ook opgevallen dat er nog veel geld - ik zeg het maar even onparlementair - op de plank ligt, dat benut kan worden.”