‘Russen verjagen Brits marineschip met waarschuwingsschoten’

De Russische Zwarte Zeevloot heeft in samenwerking met de kustwacht een Britse torpedobootjager, de Defender, met waarschuwingsschoten uit Russische wateren verjaagd, aldus Russische media. Daarbij zouden waarschuwingsschoten zijn gelost en zou een gevechtsvliegtuig in de buurt vier bommen in zee hebben gegooid. Het incident zou eerder deze maand hebben plaatsgevonden. Moskou heeft de Britse ambassade om uitleg gevraagd. Ook een Nederlands schip, de Evertsen, en een Amerikaans schip zouden eerder deze maand de wateren voor de kust van de Krim zijn binnengevaren.