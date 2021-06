Netbeheerder TenneT laat de zeebodem voor de kust van Wijk aan Zee afspeuren op achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Er zijn al twee granaten op een diepte van 10 meter onder het wateroppervlak gevonden. In totaal zijn 170 plekken aangemerkt als een plaats waar mogelijk explosieven liggen. De marine zal alle vondsten op een later tijdstip in één keer ruimen, aldus de netbeheerder.