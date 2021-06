Staalfabrikant ArcelorMittal aan kop in licht hogere AEX

De Amsterdamse AEX-index ging woensdag licht vooruit onder aanvoering van staalfabrikant ArcelorMittal. Beleggers verwerkten de geruststellende woorden van Jerome Powell over de inflatie. De Amerikaanse centralebankpresident verklaarde dinsdag in het Congres dat de inflatie weliswaar hard oploopt, maar dat de prijsstijgingen niet zo hevig zullen zijn als in de beruchte jaren 70. Daarnaast werd uitgekeken naar de cijfers over de economische bedrijvigheid in de eurozone over juni, die later op de dag naar buiten komen.