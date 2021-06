Misdaadverslaggever Peter R. de Vries kondigt woensdag tijdens een bijeenkomst „een aantal bijzondere en nieuwe initiatieven” aan in de zoektocht naar de sinds 1993 vermiste Tanja Groen. Bij de persconferentie is ook justitie aanwezig, ze trekt samen op met De Vries in de zoektocht naar de Maastrichtse studente.