De Russische ministers Sergej Sjoigoe (Defensie) en Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) voeren de kandidatenlijst van Verenigd Rusland aan voor de parlementsverkiezing komend najaar. De afgevaardigden stemden zaterdag tijdens het partijcongres in met de voorstellen van president Vladimir Poetin. Deze ruimde geen prominente plaats meer in voor partijleider Dmitri Medvedev. De lijsttrekker in 2011 en 2016 komt niet in de top-5 voor.