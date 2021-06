Couturier, ontwerper en beeldend kunstenaar Mart Visser heeft voor Museum Beelden aan Zee in Scheveningen een tentoonstelling van sculpturen van de Pools-Italiaanse beeldhouwer Igor Mitoraj (1944 - 2014) vormgegeven. Het museum heropent zaterdag. Doordat de voorbereiding nogal een operatie was, is het museum later met heropenen na de coronacrisis dan andere musea.