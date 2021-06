Het demissionaire kabinet houdt er serieus rekening mee dat het coronavirus in het najaar weer opvlamt. „Het is een reëel scenario dat oplevingen zullen plaatsvinden”, schrijft zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem zal alles worden gedaan om een nieuwe (gedeeltelijke) sluiting van de maatschappij te voorkomen.