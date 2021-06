Rentevrees houdt Amerikaanse beleggers opnieuw in de greep. Het hoofd van de Federal Reserve van St. Louis, James Bullard, heeft namelijk gezegd dat hij eind volgend jaar al een renteverhoging verwacht. Dat is sneller dan de Fed eerder deze week aangaf bij zijn rentebesluit. De belangrijkste graadmeters op Wall Street begonnen de handel vrijdag daarom in de min.