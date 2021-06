Advocaten secteleider Robert B. verwerpen beschuldiging misbruik

De advocaten Inez Weski en Pantea Farahzadi verwerpen de verdenking van de Duitse justitie tegen hun cliënt, de Nederlandse sekteleider Robert B. Het Duitse Openbaar Ministerie verdenkt de 58-jarige Nederlander van seksueel misbruik van een vrouw in zijn sekte. Beide advocaten stellen dat de aanklacht van justitie uitsluitend op de verklaring van de vrouw is gebaseerd en daarom geen stand kan houden. Dat zeiden Weski en Farahzadi vrijdagochtend voorafgaand aan het strafproces tegen B. in het Duitse Kleef.