Van Lienden wijkt niet af van plannen met geld mondkapjes

Sywert van Lienden zegt dat hij niet afwijkt van zijn plannen met het geld dat hij verdiende met de mondkapjesdeal. Hij wil de 9 miljoen euro beleggen en het rendement gebruiken voor onder meer kankeronderzoek bij jonge mensen. In een brief in de Volkskrant schrijven betrokkenen bij zijn non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) vrijdag dat ze willen dat Van Lienden en zijn compagnons de miljoenen terugstorten naar de overheid.