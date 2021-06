Ahmad Al K., de 49-jarige Syriër die in 2019 in het Zeeuwse Kapelle is opgepakt, heeft volgens justitie in weerwil van zijn eigen verklaring wel degelijk actief meegewerkt aan de executie van een Syrische militair, op 10 juli 2012. De luitenant-kolonel was in het oosten van Syrië gevangen genomen door een gewapende brigade die streed tegen het leger van president Bashar al-Assad. Al K. zou die brigade hebben geleid.