Tegen een 18-jarige automobilist die in augustus 2019 een ravage veroorzaakte op de A2 bij Abcoude is donderdag een rijverbod van drie jaar geëist. Ook eiste de officier een gevangenisstraf van zes maanden wegens gevaarlijk rijgedrag en het veroorzaken van een ongeval met gewonden. Drie personen raakten gewond maar „het had zomaar veel erger kunnen aflopen”, aldus een van de slachtoffers.