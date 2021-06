Vijf jaar celstraf en elf jaar rijontzegging voor spookrijden

Een man uit Almelo heeft van de rechtbank in Utrecht een celstraf van vijf jaar en een rijontzegging voor elf jaar opgelegd gekregen wegens spookrijden. De 30-jarige man reed in mei vorig jaar een 20-jarige inzittende van een tegemoetkomende auto dood, nadat hij ruim 40 kilometer al slingerend tegen het verkeer in over de snelweg A12 had gereden. De rechtbank ziet dat als doodslag en poging tot doodslag en vindt dat er sprake is geweest van voorwaardelijke opzet.