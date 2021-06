Gavin leidt nieuwe regering Noord-Ierland

Noord-Ierland heeft een nieuwe leiding van de regioregering. De conservatieve pro-Britse Paul Gavin is geïnstalleerd als eerste minister en de republikeinse Michelle O’Neill is opnieuw bevestigd als vicepremier. De 44-jarige O’Neil was al vicepremier sinds 2020, maar trad volgens de Noord-Ierse spelregels automatisch af toen de vorige eerste minister, Arlene Foster, door haar Democratische Unionistische Partij (DUP) werd gedwongen af te treden. Foster raakte in eigen gelederen in ongenade na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De DUP schoof de 39-jarige Gavin als vervanger naar voren.