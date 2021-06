Elise van Hoek (NPV): ‘Wij staan met liefde op voor het leven’

God heeft ieder mens gewild en kent hem of haar vanaf het prille begin. Ook in broze dagen. Daarom zetten Elise van Hoek (43) en Yvonne Geuze (24) zich voor de NPV in als ambassadeur van het leven. ‘De Week van het Leven is de laatste jaren als een steen in een vijver, die allerlei discussies op gang brengt’, vertelt Elise. Yvonne: ‘Door ons onderzoek naar euthanasie werden onlangs Kamervragen gesteld aan Hugo de Jonge. Daar waren we blij mee!’