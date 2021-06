De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met minnen de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten onder andere het rentebesluit van de Federal Reserve, en in het bijzonder de verklaring van de centralebankenkoepel dat de economie in de Verenigde Staten op stoom is en dat nagedacht kan worden over snellere afbouw van de coronasteunmaatregelen. Daarbij zal de rente eind 2023 twee keer zijn verhoogd, zo is de verwachting.