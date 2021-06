De crowdfunding van buurtbewoners van de Haagse wijk Duinoord om een oude boekwinkel te behouden, is een succes. Binnen twee dagen werd het bedrag van 20.000 euro opgehaald dat nodig is om de oude winkel te veranderen in een door vrijwilligers gerund buurtcollectief. Dat is te lezen op de crowdfundingsite Voordekunst.