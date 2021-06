Rusland krijgt wodkamerk Stolichnaya in meerdere landen terug

Het bedrijf achter de wodkalabels Stolichnaya en Moskovskaya moet in nog eens zes landen de rechten op die merken teruggeven aan de Russische staat. Dat heeft de rechtbank in Den Haag in een eindvonnis beslist. Voor het onrechtmatig gebruik van die merken moet drankenconcern Spirits International van de Russische zakenman Joeri Sjefler bovendien een fikse schadevergoeding betalen. Eerder oordeelde de Hoge Raad al dat de merkrechten in de Benelux van Rusland zijn.