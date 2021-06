Het hoofdgebouw met daarin onder meer een restaurant en het zwembad van vakantiepark Beekse Bergen in het Brabantse Hilvarenbeek is woensdag verloren gegaan bij een grote brand. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. De inzet van de brandweer om de technische ruimte van het zwembad, met daarin onder meer chloor en zwavelzuur, te behouden is geslaagd.