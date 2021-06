Voor een groot aantal kantoorgebouwen in Nederland dreigt mogelijk sluiting omdat ze niet energiezuinig genoeg zijn. Daarvoor waarschuwt vastgoeddienstverlener Colliers in een rapport. Volgens de regels moeten de kantoren vanaf 2023 namelijk aan bepaalde minimumeisen voldoen. Lukt dat niet, dan kunnen boetes volgen en in het ergste geval een sluiting.