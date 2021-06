Beurshandel in teken van rentebesluit Federal Reserve

De beurshandel op het Damrak wordt woensdag gedomineerd door het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De Fed zal naar verwachting nog geen wijzigingen aanbrengen in het monetaire beleid, maar beleggers zijn vooral benieuwd naar wat centralebankpresident Jerome Powell zal zeggen over de inflatie. Een aanhoudende stijging van het gemiddelde prijsniveau zou de Fed kunnen bewegen om het stimuleringsbeleid eerder dan verwacht terug te draaien.