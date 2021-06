Nikkei sluit lager na tegenvallende Japanse export

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag lager gesloten. De stemming werd gedrukt door een tegenvallende groei van de Japanse export. Daarnaast waren alle ogen gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag de uitkomsten van de tweedaagse rentevergadering bekend zal maken. Beleggers zijn vooral benieuwd naar wat centralebankpresident Jerome Powell zal zeggen over de hard oplopende inflatie in de Verenigde Staten. De stijging van het algemene prijspeil zou kunnen leiden tot een sneller dan verwachte afbouw van het stimuleringsbeleid.