EU en VS bevriezen sancties om conflict Boeing en Airbus

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een compromis gesloten over hun al zeventien jaar durende conflict over wederzijdse subsidies voor vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus. De twee grootmachten bevriezen hun wederzijdse strafmaatregelen voor vijf jaar. In die periode gaan ze een oplossing zoeken voor onder meer de subsidies die al zijn uitgekeerd aan Boeing en Airbus, zei de Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai in Brussel in de marge van het bezoek van president Joe Biden.