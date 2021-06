Een man die zijn kinderen niet naar school laat gaan omdat hij geen enkele school passend genoeg vindt bij zijn geloofsovertuiging, is door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor overtreding van de leerplichtwet. Het hof kan zich niet vinden in de argumenten van de man om zijn kinderen van 9 en 11 jaar thuis te houden. Hij krijgt daarom een geldboete van 300 euro en een voorwaardelijke celstraf van een week.