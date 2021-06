Techinvesteerder Prosus heeft zijn positie op de markt voor onlinetrainingen versterkt. De in Amsterdam genoteerde onderneming betaalde circa 212 miljoen euro voor een meerderheidsbelang in de aanbieder van onlinetrainingen GoodHabitz. Onder de paraplu van Prosus moet GoodHabitz verder kunnen groeien, zo is de gedachte.