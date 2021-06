De Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons wil het schilderij Hercules en Achelous van de 16e-eeuwse kunstenaar Cornelis van Haarlem in bruikleen geven aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat meldt KRO-NCRV in aanloop naar de uitzending dinsdagavond van het programma College Tour, waarin Koons te gast is.