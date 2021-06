Vastgoedbedrijven en techsector zetten Nikkei op winst

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met een duidelijke winst gesloten. Vooral de technologiebedrijven deden goede zaken dankzij een nieuw slotrecord van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Ook de vastgoedbedrijven gingen verder vooruit door optimisme over de heropening van de economie dankzij een versnelling van het vaccinatieprogramma in Japan. Verder werd uitgekeken naar de tweedaagse rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint.