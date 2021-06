Jongeren hebben meer last van de hitte dan ouderen. Ze melden ook vaker hittestress. Jongeren tot 25 jaar hebben de meeste klachten, terwijl ouderen boven de 76 jaar het minst vaak last van de warmte hebben. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek naar hittestress in de zomer van 2020, dat ingenieursbureau TAUW uit Deventer heeft gedaan.