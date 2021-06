Overheid en consument hebben taak in bestrijding kinderarbeid

Wie denkt dat kinderarbeid slechts een klein probleem is, heeft het grondig mis. Afgelopen week verscheen een alarmerend rapport van Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht, is in de afgelopen vier jaar gestegen van 151,6 miljoen tot 160 miljoen. Het is de eerste toename in twintig jaar. Tussen 2000 en 2016 daalde het aantal gevallen van kinderarbeid wereldwijd nog met 94 miljoen. Een van de redenen voor de huidige stijging: de coronacrisis.