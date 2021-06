Kamerleden Renske Leijten (SP) en Henk Nijboer (PvdA) willen alle informatie over het verdwijnen van een explosief memo in de toeslagenaffaire „onmiddellijk” op tafel hebben. Volgens RTL Nieuws en Trouw heeft het ministerie van Financiën „signalen” gekregen dat het memo bewust is weggewerkt, maar het ministerie wil de aanwijzingen niet openbaar maken zolang er een onderzoek door accountant PwC loopt.