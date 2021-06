Duitse Groenen scharen zich achter Baerbock als beoogd kanselier

De Duitse Groenen hebben zich zaterdag op hun digitale partijcongres massaal achter Annalena Baerbock geschaard als hun kandidaat voor het kanselierschap. De Groenen willen dat Baerbock de christendemocratische regeringsleider Angela Merkel opvolgt, die na de parlementsverkiezingen in september stopt. Merkel was zestien jaar aan de macht als bondskanselier. Het is de eerste keer dat de Groenen met een eigen kandidaat komen.