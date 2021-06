Flinke verstoring scheepvaart na coronamaatregelen Chinese havens

Strenge coronamaatregelen in Zuid-Chinese containerhavens zorgen voor ernstige verstoringen van de scheepvaart. Lokale autoriteiten hebben de werkzaamheden in de haven flink beperkt en daardoor is de grootste achterstand ontstaan sinds ten minste 2019. In de transportwereld wordt al gezegd dat de problemen een grotere strop betekenen dan de dagenlange blokkade van het Suezkanaal afgelopen maart. In hoeverre Nederland hier ook last van krijgt, is nog de vraag.