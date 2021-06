VS: veilige luchthaven Kabul cruciaal voor diplomatiek verkeer

Een „functionerende en veilige” internationale luchthaven in Kabul is cruciaal voor de diplomatieke aanwezigheid in Afghanistan na de terugtocht van NAVO-troepen, heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt. Hij suggereerde daarmee dat ambassades er mogelijk de deuren moeten sluiten als veilig vliegverkeer niet meer gegarandeerd kan worden. Turkije stelde donderdag nog voor dat Turkse troepen de luchthaven gaan beveiligen als de NAVO uit Afghanistan is vertrokken, maar dat werd direct afgewezen door de fundamentalistische Taliban.