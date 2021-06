In Spanje is met ontzetting gereageerd op de vondst van een meisje op de bodem van de zee voor de kust van Tenerife. De 6-jarige Olivia werd samen met haar jongere zusje Anna door haar vader, Tomás Gimeno, op 27 april in Tenerife ontvoerd. De 37-jarige vader was gescheiden van de moeder Beatriz en liet haar weten dat hij de twee kinderen niet meer zou terugbrengen en dat ze hen nooit meer zou zien.