Consumenten met een klacht over hun registratie in het BKR-register, dat leningen van consumenten bijhoudt, kunnen straks terecht bij het Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Aanleiding is de grote overlap en samenloop van klachten bij de twee instellingen. Het samenvoegen moet voor een efficiëntere afhandeling van klachten over kredietregistraties zorgen, zegt het Kifid.