Rechtbank teleurgesteld over boycot in zaak-Martien R.

De rechtbank in Den Bosch uitte vrijdag voor het eerst haar teleurstelling over het wegblijven van verdachten en advocaten in het proces rond de vermeende wapen- en drugshandelaar Martien R. uit Oss. R. wordt door justitie gezien als de leider van een criminele organisatie die handelde in drugs en wapens. Er zijn veertien andere verdachten, onder wie acht familieleden. Het is het grootste drugsproces ooit in Brabant en duurt zeven weken.