BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, is de eerste grote buitenlandse partij uit de branche die toestemming heeft gekregen om een volledig eigen beleggingsfonds te starten in China. Dat land probeert zich er al een aantal jaar voor in te zetten om de eigen economie wat toegankelijker te maken voor buitenlandse bedrijven, ondanks de handelsconflicten met het Westen waar de Chinezen ook in verzeild zijn.